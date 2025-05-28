Руны / © ТСН

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Руны – это не только древние знаки, но и инструменты тонкой диагностики энергии дня. Каждая руна указывает на определенное направление развития, скрытые мотивы или потенциал. На 28 мая руны указывают на глубокую внутреннюю очистку, смелость сказать правду и осознать свою истинную силу.

Овен - руна "Ансуз"

Этот день приносит ясность в вопросы, которые вас давно беспокоили.

Телец - руна "Наутиз"

Сегодня вы можете столкнуться с внутренним сопротивлением или ограничениями. Но именно из-за преодоления давления рождается новая выносливость. Действуйте медленно, но упорно.

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Близнецы - руна "Гебо"

День благоприятен для партнерства и взаимного обмена. Но будьте внимательны — настоящий дар тот, у которого нет скрытых условий. Позвольте другим делиться с вами искренне.

Рак - руна "Ингуз"

Ваша сила в уюте и заботе, но сегодня пора посадить новое зерно. Мысль или идея, которая появится сегодня имеет потенциал изменить ваше будущее.

Лев - руна "Соулу"

Это – ваш день. Солнечная энергия руны Соулу дает вам драйв, вдохновение и огонь. Если давно хотели проявиться или заявить что-то — действуйте сейчас.

Дева - руна "Пертро"

Случайностей не будет. То, что кажется игрой случая, давно прописано в глубинах вашей интуиции. Слушайте знаки и не анализируйте слишком логично.

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Весы - руна "Эйваз"

Сегодня вы почувствуете, как важно не ломаться, а наклоняться. Не все удается изменить сразу, но внутренняя гибкость откроет неожиданную дверь.

Скорпион - руна "Турисаз"

Старые образы могут активизироваться. Но эта руна напоминает: ваш гнев – это энергия, которую можно трансформировать в пределы, ясность и самозащиту. Не молчите, когда вас обесценивают.

Стрелец - руна "Кеназ"

У вас появится идея, что может стать фонарем для других. Не скрывайте то, чем горите. Делитесь знаниями, выкладывайте, творите.

Козерог - руна "Одал"

Сегодня важно обратить внимание на свою родню, корни, ритуалы дома. Что вы унаследовали, что хотите оставить после себя? День для внутренней инвентаризации.

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Водолей - руна "Райдо"

Хуже всего — стоять на месте. Путешествие не обязательно физическое – это может быть новый подход, новое решение или изменение темпа. Идите вперед, даже если не видите весь маршрут.

Рыбы - руна "Лагуз"

Ваша интуиция – самый точный компас сегодня. Доверьтесь ощущениям, плывите по течению внутреннего знания.

28 мая – это день, когда энергии рун требуют честности, открытости и внутреннего присутствия. Ничего не прячьте под покровом молчания. То, что будет названо, исцелится. Руны помогают не предвидеть будущее, а войти с ним в контакт, действуя с достоинством и мудростью.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.