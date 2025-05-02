Девам следует проверить партнера, а Стрельцам могут разбить сердце: гороскоп по картам Таро на 2 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 мая 2025 года рассказывает, что Близнецы м мешают комплексы, а Девам стоит оценить шансы на всех.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка мечей"

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Пора приступать к работе. В отношениях будет больно. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – новые искушения. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Луна"

Ваши комплексы вам мешают. В отношениях скрытое вылезет на поверхность. В рабочих вопросах остерегайтесь "подводных камней".

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – новые победы. Однако следует к ним уверенно двигаться в отношениях. На работе ждите новых достижений.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Освойте себя. В отношениях проявите активность. На работе уверенно двигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Перед движением вперед изрядно оцените свои шансы на успех. В любви проверьте партнера. На работе не закапывайте свой талант в землю.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите характер. В отношениях не поддавайтесь на провокации. В рабочих вопросах продемонстрируйте характер.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вы добились успеха. Двигайтесь в этом направлении и дальше. Наслаждайтесь отношениями. В работе позаботьтесь о месте основания своего дела.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка мечей"

Ожидайте новых вызовов. В отношениях вам могут разбить сердце. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король кубков"

Прислушивайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце пошире. На работе слушайте голос сердца.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях распределяйте испытания на двоих. В рабочих вопросах будет сложно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Пора начинать что-то новое. В любви отправляйтесь куда-нибудь вместе. На работе попробуйте начать новый проект.

Предоставляем, что раньше мы писали мистический прогноз на 28 апреля-4 мая 2025 года, из которого можно узнать, что же предвещают нам руны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.