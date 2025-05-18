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Девам следует защитить свои позиции, а Скорпионам стоит праздновать: гороскоп по картам Таро на 18 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 18 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 мая 2025 года рассказывает, что Тельцам светит счастливая звезда, а Девам стоит защищать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас может увлечь разочарование. В отношениях может появиться обида. На работе остерегайтесь врагов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В любви ждите чего-то большего. А на работе прокладывайте свой путь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ожидают испытания. Не усложняйте все в отношениях. Не старайтесь большего на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Проявляйте себя. В отношениях раскройте свой потенциал.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Пусть ведет вас ваша интуиция. На работе овладейте своими внутренними стремлениями. А в отношениях – чувство.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях не давайте себя оскорбить. На работе смело двигайтесь вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Завоевывайте то, что хотите получить. В любви пройдите испытание деньгами. На работе говорите о повышении.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В любви отправляйтесь на романтическое свидание. На работе не забывайте об успехах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда пора идти дальше. Разрешите ситуацию с отношениями. На работе поймите, от чего вам нужно избавиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Отшельник"
Найдите внутреннюю силу. В отношениях пора побыть наедине. А на работе лучше взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь навстречу новым победам. На работе прислушивайтесь к чувствам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.