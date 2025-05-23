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Девам стоит больше учиться, а Скорпионам следует поработать с импульсивностью: гороскоп по картам Таро на 23 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 23 мая 2025 года.
Этот день открывает дверь во внутренний рост. Карты Таро намекают: самое время освободиться от старых страхов, принять смелое решение или найти баланс в том, что долго оставалось в тени.
Овен – Карта: «Башня»
Сегодня возможны внезапные изменения. То, что вы сочли стабильным, может пошатнуться. Однако не пугайтесь – это увольнение для построения чего-нибудь настоящего. Оставайтесь гибкими.
Телец – Карта: «Маг»
В ваших руках – сила творить. У вас есть все ресурсы для достижения целей. День благоприятен для инициатив, переговоров и творческих прорывов.
Близнецы – Карта: «Семерка Кубков»
Иллюзии или чрезмерный выбор могут вас дезориентировать. Слушайте сердце, не торопитесь с решениями. Сосредоточьтесь на главном.
Рак – Карта: «Отшельник»
Сегодня вам нужен покой. День идеален для саморефлексии, чтения, внутренней работы. В тишине – ваши ответы.
Лев – Карта: «Солнце»
Один из лучших дней месяца! Вас ждут ясность, радость и, возможно, теплая встреча.
Дева – Карта: «Паж пентаклей»
Время новых знаний и навыков. Звезды способствуют началу обучения, укреплению финансовой дисциплины или планированию долговременных инвестиций.
Весы – Карта: «Колесо Фортуны»
Ожидайте неожиданного поворота. Этот день может преподнести вам шанс – главное, не пропустить его из-за сомнений.
Скорпион – Карта: «Рыцарь мечей»
Вы заряжены на действии! Но будьте внимательны к своим словам: импульсивность может оскорбить кого-нибудь. Действовать быстро – хорошо, но мудро – лучше.
Стрелец – Карта: «Девятка пентаклей»
Пора насладиться плодами своего труда. Хороший день для самоценности, достойных покупок или простого ощущения, что вы на верном пути.
Козерог – Карта: «Десятка жезлов»
Нагрузка может быть чрезмерной. Не бойтесь просить о помощи – это не слабость, а мудрость. Просмотрите приоритеты.
Водолей – Карта: «Двойка кубков»
Сердце на первом месте. Благоприятный день для романтики, примирения или глубокого диалога. Не избегайте близости.
Рыбы – Карта: «Жрица»
Интуиция ведет вас вернее, чем логика. Не пытайтесь все объяснить – некоторые вещи просто чувствуются. Доверьтесь потоку.
День испытает вашу открытость к переменам. Оставайтесь верны себе, даже когда мир зовет к новым вызовам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .