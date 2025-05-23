Карты Таро / © ТСН.ua

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Этот день открывает дверь во внутренний рост. Карты Таро намекают: самое время освободиться от старых страхов, принять смелое решение или найти баланс в том, что долго оставалось в тени.

Овен – Карта: «Башня»

Сегодня возможны внезапные изменения. То, что вы сочли стабильным, может пошатнуться. Однако не пугайтесь – это увольнение для построения чего-нибудь настоящего. Оставайтесь гибкими.

Телец – Карта: «Маг»

В ваших руках – сила творить. У вас есть все ресурсы для достижения целей. День благоприятен для инициатив, переговоров и творческих прорывов.

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Близнецы – Карта: «Семерка Кубков»

Иллюзии или чрезмерный выбор могут вас дезориентировать. Слушайте сердце, не торопитесь с решениями. Сосредоточьтесь на главном.

Рак – Карта: «Отшельник»

Сегодня вам нужен покой. День идеален для саморефлексии, чтения, внутренней работы. В тишине – ваши ответы.

Лев – Карта: «Солнце»

Один из лучших дней месяца! Вас ждут ясность, радость и, возможно, теплая встреча.

Дева – Карта: «Паж пентаклей»

Время новых знаний и навыков. Звезды способствуют началу обучения, укреплению финансовой дисциплины или планированию долговременных инвестиций.

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Весы – Карта: «Колесо Фортуны»

Ожидайте неожиданного поворота. Этот день может преподнести вам шанс – главное, не пропустить его из-за сомнений.

Скорпион – Карта: «Рыцарь мечей»

Вы заряжены на действии! Но будьте внимательны к своим словам: импульсивность может оскорбить кого-нибудь. Действовать быстро – хорошо, но мудро – лучше.

Стрелец – Карта: «Девятка пентаклей»

Пора насладиться плодами своего труда. Хороший день для самоценности, достойных покупок или простого ощущения, что вы на верном пути.

Козерог – Карта: «Десятка жезлов»

Нагрузка может быть чрезмерной. Не бойтесь просить о помощи – это не слабость, а мудрость. Просмотрите приоритеты.

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Водолей – Карта: «Двойка кубков»

Сердце на первом месте. Благоприятный день для романтики, примирения или глубокого диалога. Не избегайте близости.

Рыбы – Карта: «Жрица»

Интуиция ведет вас вернее, чем логика. Не пытайтесь все объяснить – некоторые вещи просто чувствуются. Доверьтесь потоку.

День испытает вашу открытость к переменам. Оставайтесь верны себе, даже когда мир зовет к новым вызовам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .