Девам стоит найти друзей, а Скорпионам следует погрузиться в чувство: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 мая 2025 года рассказывает, что Ракам следует продемонстрировать характер, а Львам нужно больше сотрудничать с людьми.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

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Выбирайте что-нибудь одно. В отношениях не стоит разрываться между любимыми. На работе выберите только одну цель и отправляйтесь к ней.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Успокойтесь. Сейчас – пора отдохнуть. В отношениях задумайтесь над их продолжением. А на работе запланируйте отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король кубков"

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Прислушайтесь к советам мудрого человека. В отношениях вы способны на большее. На работе ищите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте характер. В любви покажите партнеру или партнерше вашу силу. Действуйте активно на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

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Необходимо больше сотрудничать с людьми. В отношениях двигайтесь друг к другу. А на работе начните новый этап.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Помните о том, что отношения – это не только секс. Добавьте больше дружбы к вашей любви. На работе попробуйте найти настоящих друзей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

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Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях двигайтесь вместе к избранной цели. На работе не будет препятствий.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Влюбленные"

Окунитесь в чувство. В любви раскройте ваше сердце настежь. А на работе придется столкнуться с определенным выбором.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

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Будет больно. Нужно стиснуть зубы. В отношениях защищайте свои позиции. А на работе отстаивайте свое.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка жезлов"

Сражайтесь и побеждайте. В отношениях покажите, кто у них главный. В рабочих вопросах защищайте дело, которое вы делаете.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

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Двигайтесь вперед. Не бойтесь в отношениях начинать что-нибудь новое. А на работе – действовать нестандартно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Пора проявить огонь. В любви раскройте свой потенциал.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.