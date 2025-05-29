- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 2 мин
Девам стоит найти друзей, а Скорпионам следует погрузиться в чувство: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 29 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 мая 2025 года рассказывает, что Ракам следует продемонстрировать характер, а Львам нужно больше сотрудничать с людьми.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Выбирайте что-нибудь одно. В отношениях не стоит разрываться между любимыми. На работе выберите только одну цель и отправляйтесь к ней.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка мечей"
Успокойтесь. Сейчас – пора отдохнуть. В отношениях задумайтесь над их продолжением. А на работе запланируйте отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к советам мудрого человека. В отношениях вы способны на большее. На работе ищите единомышленников.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте характер. В любви покажите партнеру или партнерше вашу силу. Действуйте активно на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка жезлов"
Необходимо больше сотрудничать с людьми. В отношениях двигайтесь друг к другу. А на работе начните новый этап.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка кубков"
Помните о том, что отношения – это не только секс. Добавьте больше дружбы к вашей любви. На работе попробуйте найти настоящих друзей.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях двигайтесь вместе к избранной цели. На работе не будет препятствий.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Влюбленные"
Окунитесь в чувство. В любви раскройте ваше сердце настежь. А на работе придется столкнуться с определенным выбором.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Будет больно. Нужно стиснуть зубы. В отношениях защищайте свои позиции. А на работе отстаивайте свое.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка жезлов"
Сражайтесь и побеждайте. В отношениях покажите, кто у них главный. В рабочих вопросах защищайте дело, которое вы делаете.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Дурак"
Двигайтесь вперед. Не бойтесь в отношениях начинать что-нибудь новое. А на работе – действовать нестандартно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Пора проявить огонь. В любви раскройте свой потенциал.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.