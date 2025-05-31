Девам стоит обратить внимание на бытовые дела, а Водолиям следует верить: гороскоп по картам Таро на 31 мая 2025 года.

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро — это не просто инструмент предвидения, а способ глубже понять себя, свой потенциал и действующие силы вокруг. Старшие и Младшие Арканы отражают жизненные ситуации, внутренние состояния и тенденции, которые важно замечать. На 31 мая 2025 года Таро дает каждому знаку зодиака свою уникальную подсказку – как прожить этот день мудро.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04) - Аркан "Сила"

Вы способны справиться с вызовами мягко, без давления. Этот день требует эмоциональной зрелости и уверенности. Ваша выдержка окажется мощнее любой агрессии.

Реклама

Телец (20.04 – 20.05) — Аркан "Десятка пентаклей"

Фокус на семейных и материальных ценностях. Это день, когда стоит поблагодарить за стабильность и сделать шаг к укреплению ресурсов как финансовых, так и семейных.

Близнецы (21.05 – 20.06) — Аркан "Рыцарь мечей"

Энергия стремительна, но важно бездействовать импульсивно. Если вас что-то задело – подумайте, прежде чем реагировать. Ваш ум сегодня как меч: может и защитить, и ранить.

Рак (21.06 – 22.07) — Аркан "Луна"

Эмоции нестабильны, ощущения – размыты. Не торопитесь с выводами. День лучше провести в созерцании, творчестве или внутренней работе – истина откроется не сразу.

Лев (23.07 – 22.08) - Аркан "Солнце"

День обещает ясность, радость и возможность сиять по полной. У вас есть шанс вдохновлять других, получить признание или просто радоваться жизни. Откройте свет.

Реклама

Дева (23.08 – 22.09) - Аркан "Королева пентаклей"

Ваши практичность и заботливость сегодня особенно важны. День благоприятен для бытовых дел, здоровья и поддержки близких. Заземление – ваша сила.

Весы (23.09 – 22.10) - Аркан "Туз кубков"

Новое чувство или внутреннее вдохновение может появиться внезапно. Это шанс открыть сердце, дать эмоциям течь свободно. День о любви, интуиции и творческой спонтанности.

Скорпион (23.10 – 21.11) - Аркан "Семерка мечей"

Будьте внимательны к манипуляциям — как своим, так и чужим. День может испытывать на честность.

Стрелец (22.11 – 21.12) - Аркан "Колесница"

Ваша энергия нуждается в направлении. Это день решительности, когда важно взять контроль в свои руки. Успех возможен там, где вы не сомневаетесь, а действуете с фокусом и уверенностью. Колесница – символ победы над внутренним сомнением.

Реклама

Козерог (22.12 – 19.01) - Аркан "Девятка жезлов"

Вы прошли много, и усталость ощутима. Но сегодня следует сохранять бдительность и не сдаваться. Ресурсы еще есть – просто не дайте страху остановить ваше движение.

Водолей (20.01 – 18.02) - Аркан "Звезда"

Надежда и обновление сопутствуют этот день. Если вы потеряли веру, сегодня она возвращается. Ваша интуиция и дальновидность указывают на новые перспективы.

Рыбы (19.02 – 20.03) - Аркан "Двойка кубков"

Время глубокого контакта: с собой или с другим человеком. Возможна важная встреча, примирение или признание чувств.

Карты Таро на 31 мая 2025 года открывают внутренние процессы, формирующие наше настоящее. Для кого-то этот день будет о выдержке, для кого-то – о вдохновении, а для кого-то – о честности и прощении. Слушайте послание Арканов и не изменяйте своей правде.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .