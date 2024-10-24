Девам стоит задуматься о собственном развитии, а Львов ожидают приятные сюрпризы: гороскоп по картам Таро на 24 октября 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя овладеть.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 октября 2024 года рассказывает, что Овнам не следует забывать о партнерстве, а Близнецам – время экономить ресурсы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Получите дивиденды от того, что вы делаете. В отношениях не забывайте о партнерстве. А на работе учитесь новому.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе поразмышляйте над дальнейшими действиями.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пора экономить ресурсы. В любви не бойтесь оказаться скупым. На работе осторожно обращайтесь с деньгами.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут разбить сердце. На работе сопротивляйтесь вызовам. А в отношениях не дайте себе сделать больно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Отдавайте больше, чтобы получать больше. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе требуйте повышения.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Императрица"
Пора задуматься о собственном развитии. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе начните новый проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь к успеху. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе проявите инициативу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж кубков"
Будьте осторожны с чувствами. В отношениях наслаждайтесь любовью. На работе прислушивайся к голосу сердца.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте ваши чувства. В отношениях поймите, куда вы двигаетесь. Избегайте вызовов на работе.
КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Поймите, куда вы двигаетесь. В отношениях сопротивляйтесь внешним факторам. На работе не ссорьтесь с единомышленниками.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король пентаклей"
Прислушивайтесь к мудрым советам. На работе окружите себя верными друзьями. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Добавьте больше пристрастия в ваши дела. На работе сконцентрируйтесь на развитии. А в любви не дайте чувствам угаснуть.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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