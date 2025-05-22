Девы будут искать справедливость, а Львов ждут новые знания: гороскоп по картам Таро на 22 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это не просто инструмент для гадания, а зеркало нашего внутреннего мира. Каждая карта – это ключ к пониманию настоящего, тонкое отображение подсознательных процессов и потенциалов. 22 мая – день, когда интуиция усиливается, а символы способны направить нас в правильном направлении. Прислушивайтесь к появляющимся сегодня образам.

Овен - «Тройка жезлов»

Время расширения горизонтов. День благоприятен для планирования больших дел. Смело смотрите в будущее – поддержка придет с неожиданной стороны.

Телец - "Луна"

Возможна неразбериха или иллюзии. Не доверяйте только фактам – сейчас важно слышать себя. Интуиция станет лучшим советчиком, но не принимайте поспешных решений.

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Близнецы - «Король мечей»

Ваша логика и аналитичность сейчас на высоте. Решайте дела четко и без эмоций – именно это поможет отстоять правду.

Рак - "Влюбленные"

В центре внимания – выбор. Это может быть вопрос отношений или ценностей. Выбирайте то, что резонирует с вашей душой, а не то, чего ждут другие.

Лев — «Паж пентаклей»

Новые знания или предложение, которое кажется скромным, впоследствии откроет большие перспективы. Не обесценивайте малое – именно с него начинается рост.

Дева - «Суд»

День восстановления справедливости. Вы можете получить результат давних усилий или найти новый смысл в старых событиях. Обращайте внимание на знаки судьбы.

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Весы – «Шестерка кубков»

Ностальгия или приятная встреча с прошлым. Вспомните, что вас вдохновляло — это может стать ресурсом в настоящем.

Скорпион – «Десятка жезлов»

Вы держите на себе слишком многое. Пора разгрузить обязанности и отпустить не ваше. Попросите о помощи – это не слабость.

Стрелец - «Башня»

Внезапные изменения – шанс увидеть истину. Возможно, что-то разрушится, но на его месте появится свобода.

Козерог - «Императрица»

Время плодородия и комфорта. Позвольте себе отдохнуть или позаботиться о теле. Также возможны хорошие новости в кругу семьи.

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Водолей — «Двойка мечей»

Внутренний конфликт требует разрешения. Вы можете уклоняться от выбора, но карта советует: даже неопределенность – это путь к истине.

Рыбы - «Колесо Фортуны»

Неожиданный поворот событий принесет что-нибудь новое. День обещает динамику – принимайте ее с доверием, даже если не все под контролем.

Этот день как поток: он несет нас сквозь подсознательные воды к новым берегам. Многие ощутят потребность во внутреннем балансе, другие будут стоять перед выбором. Карты призывают не бороться с волнами, а научиться плыть с доверием к жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.