Китайский гороскоп на 20 ноября / © AP

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В пятницу, 20 ноября 2026 года, для четырёх знаков китайского зодиака наступит благоприятное время, чтобы завершить давние дела, разрешить конфликты и избавиться от переживаний. Астрологи прогнозируют изменения как в личной жизни, так и на работе.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно китайскому календарю, 20 ноября приходится на День завершения года Земляной Собаки. Считается, что этот период способствует завершению длительных процессов, переосмыслению прошлого и принятию окончательных решений. Особенно ощутимыми эти изменения могут стать для четырёх знаков.

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Свинья

Представители этого знака наконец смогут отпустить отношения, которые давно остались в прошлом. Несмотря на периодические воспоминания и желание вернуть всё как было, они поймут, что прежнюю связь уже невозможно восстановить.

20 ноября станет поводом окончательно смириться с принятым решением. Свиньи перестанут идеализировать прошлое и сосредоточатся на настоящей жизни.

Кролик

Для Кроликов пятница может ознаменоваться завершением затянувшегося спора. Появится возможность объяснить свою позицию человеку, который долгое время неправильно их понимал.

Однако главным изменением станет не победа в конфликте, а способность положить конец бесплодным выяснениям отношений. Представители этого знака поймут, что для внутреннего спокойствия им не обязательно добиваться одобрения со стороны окружающих.

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Тигр

Тигры могут пересмотреть своё отношение к людям, которые не ценят их усилия. Особенно это касается ситуаций, когда представители этого знака постоянно пытаются наладить отношения, но не видят соответствующих шагов навстречу.

20 ноября они могут решить больше не тратить силы на односторонние отношения. В то же время возможность возобновить общение останется, если другой человек продемонстрирует реальные изменения в своём поведении.

Лошадь

Для Лошадей этот день может ознаменоваться долгожданным завершением сложного рабочего проекта. Задачу, которая долгое время вызывала напряжение и требовала значительных усилий, наконец удастся выполнить.

Важную роль в этом может сыграть помощь друга. Благодаря поддержке Кони смогут справиться с накопившимися делами и избавиться от необходимости работать допоздна.

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После напряжённого периода представители этого знака наконец-то смогут отдохнуть и уделить время личной жизни.

Напомним, астрологи предупредили, что 20 ноября 2026 года — не самый простой день, когда мы все становимся очень эмоциональными, чувствительными и уязвимыми.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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