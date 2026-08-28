Для этих знаков Зодиака заканчивается трудный период: после 28 августа все может измениться

Коридор затемнений / © ТСН.ua

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С 12 по 28 августа длился период между двумя затемнениями, который в популярной астрологии называют коридором затмений.

Он начался полным солнечным затмением в Леве и завершается частичным лунным затмением в Рыбах.

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Лунные затмения в астрологии обычно символизируют кульминацию и завершение действий. Именно поэтому для нескольких знаков конец августа может принести ощущение, что сложный период наконец-то доходит до логического завершения.

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Рыбы

Для Рыб в последние недели могли стать периодом сильных внутренних изменений.

Затемнение 28 августа происходит непосредственно в их знаке, поэтому сейчас может прийти понимание, что определенный этап завершен.

То, что в течение августа вызывало сомнения или тревогу, постепенно может утратить свою силу.

Рыбам важно не пытаться вернуться в прежнее состояние только потому, что он знаком.

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Новое может быть необычным, но это не значит, что оно неправильно.

Дева

Для Дев основной темой могли стать отношения.

Последние недели могли показать, где партнерство действительно работает, а где баланс давно нарушен.

После 28 августа станет проще принимать решение без постоянного анализа каждой мелочи.

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В крепких союзах может появиться больше определенности.

А ситуации, которые держались только на привычке, могут окончательно утратить значение.

Близнецы

Для Близнецов напряжение могло быть связано с работой, статусом или вопросом будущего.

Затемнение может завершить процесс, долго не дававший покоя.

Это может быть окончание проекта, решение руководства, новое профессиональное предложение или собственное понимание того, куда двигаться дальше.

После 28 августа главное – не пытаться держаться за план только потому, что на него уже потрачено много времени.

Стрелец

Стрельцам облегчение может прийти через домашнюю или семейную сферу.

Вопрос, долго остававшийся нерешенным, может наконец получить ответ.

Возможно завершение переезда, семейного конфликта или периода нестабильности.

Это тоже хороший момент, чтобы просмотреть собственное понятие дома.

Иногда чувство безопасности зависит не от места, а от людей, рядом с которыми не нужно постоянно защищаться.

Что изменится после 28 августа

Завершение коридора затмений не означает мгновенного решения всех проблем.

Однако астрологически он символизирует момент, после которого ситуация постепенно начинает двигаться вперед.

То, что было скрыто, может стать более очевидным.

То, что долго не завершалось, получить финальную точку.

А то, что осталось после всех изменений, может оказаться гораздо важнее, чем казалось вначале.

Для Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов конец августа может стать моментом, когда наконец-то можно сказать:

«Эта история завершилась. Что я хочу делать дальше?

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят развлекательный или символический характер.

Напомним, что ранее мы писали о том, что коридор затемнений завершился : что изменится после 28 августа

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