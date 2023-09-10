Для Овнов пришло время перемен, а Близнецам стоит праздновать маленькие победы: гороскоп по картам Таро на 10 сентября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 сентября 2023 рассказывает, что Стрельцам нужно быть сдержанными, а Ракам наполнить отношения чем-то новым.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Смерть"

Время перемен наступило. В отношениях измените свое отношение к партнеру. А на работе смените качество своего труда.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Маг"

Освойте силу внутри вас. В любви сбалансируйте эмоции и рациональное начало. В решении рабочих вопросов уверенно двигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях отважьтесь на первый шаг. А на работе сплотите вокруг себя коллектив.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Императрица"

Плодородие – вот ваше кредо. Наполните ваши отношения чем-нибудь новым. В рабочих вопросах начните новый проект.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях спрячьте ваше сердце немного дальше. Добавьте холод в вашем поведении на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь только вперед. В любви не сдерживайте свои порывы. Добавьте энергичности в движении по карьерной лестнице.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева мечей"

Интеллект ваше оружие. Проявите интеллектуальную составляющую в отношениях. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Справедливость"

Баланс – ключевое слово дня. В отношениях нужно искать баланс, а на работе – «золотую середину» между карьерой и личной жизнью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз мечей"

Защищайтесь от всего, что сваливается на вас. В любви добавьте больше креатива. А на работе будьте сдержанны и спокойны.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Поработайте сегодня над эмоциями. В отношениях раскройте более широкое сердце. На работе не бойтесь проявлять эмоции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все улучшается. В отношениях вы вышли на новый уровень. В рабочих вопросах найдите единомышленников.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король жезлов"

Сопротивляйтесь проблемам. В любви не делайте больно друг другу. На работе защищайтесь от противников.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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