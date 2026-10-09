Для трёх знаков Зодиака жизнь изменится уже 10 октября: кто попал в список

Гороскоп на 10 октября / © Credits

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Новолуние в Весах 10 октября может стать началом более спокойного периода для трёх знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют, что Близнецы, Скорпионы и Рыбы смогут избавиться от части переживаний и почувствовать долгожданное облегчение.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Сочетание новолуния в Весах с квадратурой Венеры и Марса, согласно астрологическим прогнозам, создает условия для переосмысления того, что в последнее время вызывало переживания. Для некоторых представителей зодиакального круга это может означать начало гораздо более лёгкого этапа.

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Близнецы

10 октября Близнецам может стать ясно, что проблема, которая долго не давала им покоя, на самом деле не так серьезна, как казалось. Представители этого знака склонны постоянно искать способы справиться со своими переживаниями, однако на этот раз ситуация может измениться сама собой.

Квадратура Венеры и Марса поможет трезво оценить причины беспокойства, а новолуние в Весах, согласно прогнозу, усилит желание оставить старые страхи в прошлом. Близнецы наконец-то получат возможность расслабиться и начать новый период без постоянного внутреннего напряжения.

Скорпион

Скорпионы нередко так сильно переживают из-за определённых ситуаций, что это отнимает у них немало сил. Однако в субботу они могут осознать: значительная часть страхов, которым они уделяли много внимания, не имела под собой достаточных оснований.

Новолуние в Весах будет способствовать такому переосмыслению, а квадратура Марса и Венеры может принести важное осознание. Это позволит Скорпионам почувствовать большую уверенность и вернуть ощущение контроля над собственной жизнью.

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Рыбы

Для Рыб чрезмерные переживания также могут постепенно отойти на второй план. Представители этого знака способны настолько погружаться в тревожные мысли, что им бывает сложно взглянуть на ситуацию с другой стороны.

10 октября обстоятельства могут помочь Рыбам увидеть реальное положение дел и отпустить то, что долгое время тяготило их. Согласно астрологическому прогнозу, облегчение не ограничится одним днём: новолуние в Весах может положить начало более длительному и значительно более спокойному периоду для них.

Напомним, астрологи предупредили, что 10 октября 2026 года — день мощной энергии, которую звёзды рекомендуют направить на важные — обязательно творческие — процессы, которые в субботу будут касаться дома и быта.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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