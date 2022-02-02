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Дни Гекаты в феврале 2022: точные даты и чем опасны 

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Дни Гекаты в феврале 2022: точные даты и чем опасны 

ТСН.ua

В честь древнегреческой богини названы опасные дни лунного календаря.

Астрологи и эзотерики считают дни Гекаты – самыми тяжелые дни каждого лунного месяца. В этом материале расскажем о днях Гекаты более подробно. 

Дни Гекаты: что это 

Дни, когда Луна не видна на небе, а это 2 дня до новолуния и 2 дня после, называются днями Гекаты. Также ко дням Гекаты относятся 9, 15, 23 и 29 лунные сутки, т.к. считается, что именно в это время энергия переходит во тьму. 

Некоторые называют их сатанинскими днями, хотя с Сатаной эти дни не имеют ничего общего. Но издревне именно этим дням предписывали различные ужасные и катастрофические прогнозы. Отчасти это связано с тем, что тонкий серп месяца совсем пропадает с неба во время новолуния, и ночи становятся темными. Луна покажется толком лишь на третьи лунные сутки. Эзотерики считают, что дни Гекаты являются самыми мистическими в лунном календаре. Мол, именно из-за этого в период ее появления многие ведьмы и колдуны чувствуют необыкновенный прилив сил, который необходим для проведения обрядов и ритуалов. Также дни Гекаты называют днями черной Луны. 

Геката: кто это

Геката — это древнегреческая богиня лунного света, темного колдовства, запретных знаний, ядов, ведовства и потустороннего мира. Также она является символом всего неведомого, богиня Геката нашла олицетворение в обратной стороне Луны, которая недоступна взгляду человека. Другие греческие богини - Селена, Артемида и Персефона также связаны с Луной и ее фазами. 

По легенде, несколько дней в месяце Геката может полностью управлять Луной, и это время специлисты считают опасным и тяжелым. 

Дни Гекаты: как вычислить

Самостоятельно рассчитывать сутки Гекаты нет надобности. Для этого нужно лишь ежемесячно проверять лунный календарь, на котором отмечены необходимые дни.

Дни Гекаты: что запрещено делать

  • заниматься торговыми сделками, переговорами;
  • давать обещания;
  • принимать важные решения; 
  • заниматься новыми делами;
  • завершать начатые ранее дела;
  • брать и давать деньги в долг;
  • подписывать важные документы;
  • носить при себе крупные сумы;
  • поддавайтесь негативным эмоциям;
  • вестись на провокации со стороны;
  • делать необдуманные поступки и импульсивные решения.

 Дни Гекаты: что нужно делать

  • не переутомляться;
  • отдыхать;
  • слушать приятную музыку;
  • занимайтесь физическими упражнениями;
  • не предавайтесь страхам;
  • не искать виновного в своих неудачах. 

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