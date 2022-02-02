Дни Гекаты в феврале 2022: точные даты и чем опасны 

В честь древнегреческой богини названы опасные дни лунного календаря.

Астрологи и эзотерики считают дни Гекаты – самыми тяжелые дни каждого лунного месяца. В этом материале расскажем о днях Гекаты более подробно.

Дни Гекаты: что это

Дни, когда Луна не видна на небе, а это 2 дня до новолуния и 2 дня после, называются днями Гекаты. Также ко дням Гекаты относятся 9, 15, 23 и 29 лунные сутки, т.к. считается, что именно в это время энергия переходит во тьму.

Некоторые называют их сатанинскими днями, хотя с Сатаной эти дни не имеют ничего общего. Но издревне именно этим дням предписывали различные ужасные и катастрофические прогнозы. Отчасти это связано с тем, что тонкий серп месяца совсем пропадает с неба во время новолуния, и ночи становятся темными. Луна покажется толком лишь на третьи лунные сутки. Эзотерики считают, что дни Гекаты являются самыми мистическими в лунном календаре. Мол, именно из-за этого в период ее появления многие ведьмы и колдуны чувствуют необыкновенный прилив сил, который необходим для проведения обрядов и ритуалов. Также дни Гекаты называют днями черной Луны.

Геката: кто это

Геката — это древнегреческая богиня лунного света, темного колдовства, запретных знаний, ядов, ведовства и потустороннего мира. Также она является символом всего неведомого, богиня Геката нашла олицетворение в обратной стороне Луны, которая недоступна взгляду человека. Другие греческие богини - Селена, Артемида и Персефона также связаны с Луной и ее фазами.

По легенде, несколько дней в месяце Геката может полностью управлять Луной, и это время специлисты считают опасным и тяжелым.

Дни Гекаты: как вычислить

Самостоятельно рассчитывать сутки Гекаты нет надобности. Для этого нужно лишь ежемесячно проверять лунный календарь, на котором отмечены необходимые дни.

Дни Гекаты: что запрещено делать

заниматься торговыми сделками, переговорами;

давать обещания;

принимать важные решения;

заниматься новыми делами;

завершать начатые ранее дела;

брать и давать деньги в долг;

подписывать важные документы;

носить при себе крупные сумы;

поддавайтесь негативным эмоциям;

вестись на провокации со стороны;

делать необдуманные поступки и импульсивные решения.

Дни Гекаты: что нужно делать

не переутомляться;

отдыхать;

слушать приятную музыку;

занимайтесь физическими упражнениями;

не предавайтесь страхам;

не искать виновного в своих неудачах.

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