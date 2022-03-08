Дни Гекаты в марте 2022 года: как пережить, что нужно и что категорически запрещено делать

Дни Гекаты в марте 2022 года: как пережить, что нужно и что категорически запрещено делать

Дни Гекаты – 9, 15, 23, 29 дня лунного календаря, а также два дня до новолуния и в течение двух дней после. Дни Гекаты – это два дня до новолуния и в течение двух дней после.

Когда Луна становится невидимой и отвращает свое "лицо" от Земли, начинаются дни Гекаты. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.

Дни Гекаты: что это

Дни Гекаты – это два дня до новолуния и в течение двух дней после. Также на днях Гекаты некоторые специалисты считают 9, 15, 23, 29 дней лунного календаря. Еще дни Гекаты называют днями темной или черной Луны и даже сатанинскими, хотя богиня Геката не имеет никакого отношения к этому библейскому персонажу.

Дни Гекаты в лунном календаре считаются крайне неблагоприятными, критическими или поворотными.

Богиня Геката: кто она

Геката была древней богиней Луны, дикой природы, именно она помогала женщинам-роженицам. Позже она стала богиней колдовства и развилки, ведь жертвы ей приносили именно на пересечении трех дорог. Чаще Геката изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Исследователи считают, что тройное лицо Гекаты символизирует три лунные фазы. Она была известна амазонкам как богиня темной Луны.

Дни Гекаты: как пережить в марте 2022

Больше отдыхайте, экономьте силы, помните, что все проходит, а завтра наступит новый день. Важные дела лучше не решать в эти дни. 2. Загляните внутрь себя: признайтесь в собственных страхах и неудачах. Найдите первопричину ваших волнений и тревог. Не ищите виновного в своих провалах. Вы – сильны и со всем справитесь. В этот период лучше стать своеобразным отшельником и удалиться от мира и людей для восстановления моральных ресурсов. 3. После того как вы заглянете в глаза собственным страхам – начните любить себя, относиться к себе бережно, с заботой. 4. Слушайте приятную музыку. Помедитируйте. Займитесь творчеством, которое расслабит вас или йогой. 5. Решите, чего вы хотите, но ничего не делайте до появления молодой Луны. Это время, когда зерна будущего развития посажены и ждут своего времени.

Дни Гекаты в марте 2022 года: что нужно делать

не переутомляться;

отдыхать;

слушать приятную музыку;

заниматься физическими упражнениями;

не поддаваться страхам;

не искать виновного в своих неудачах.

Дни Гекаты: что категорически запрещено делать в марте 2022 года

возбуждать новое дело;

совершать покупки;

планировать операции;

давать деньги взаймы;

выяснять отношения;

вестись на провокации.

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