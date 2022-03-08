Дни Гекаты в марте 2022 года: как пережить, что нужно и что категорически запрещено делать

Дни Гекаты – 9, 15, 23, 29 дня лунного календаря, а также два дня до новолуния и в течение двух дней после. Дни Гекаты – это два дня до новолуния и в течение двух дней после.
Когда Луна становится невидимой и отвращает свое "лицо" от Земли, начинаются дни Гекаты. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.
Дни Гекаты: что это
Дни Гекаты – это два дня до новолуния и в течение двух дней после. Также на днях Гекаты некоторые специалисты считают 9, 15, 23, 29 дней лунного календаря. Еще дни Гекаты называют днями темной или черной Луны и даже сатанинскими, хотя богиня Геката не имеет никакого отношения к этому библейскому персонажу.
Дни Гекаты в лунном календаре считаются крайне неблагоприятными, критическими или поворотными.
Богиня Геката: кто она
Геката была древней богиней Луны, дикой природы, именно она помогала женщинам-роженицам. Позже она стала богиней колдовства и развилки, ведь жертвы ей приносили именно на пересечении трех дорог. Чаще Геката изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Исследователи считают, что тройное лицо Гекаты символизирует три лунные фазы. Она была известна амазонкам как богиня темной Луны.
Дни Гекаты: как пережить в марте 2022
- Больше отдыхайте, экономьте силы, помните, что все проходит, а завтра наступит новый день. Важные дела лучше не решать в эти дни.
- 2. Загляните внутрь себя: признайтесь в собственных страхах и неудачах. Найдите первопричину ваших волнений и тревог. Не ищите виновного в своих провалах. Вы – сильны и со всем справитесь. В этот период лучше стать своеобразным отшельником и удалиться от мира и людей для восстановления моральных ресурсов.
- 3. После того как вы заглянете в глаза собственным страхам – начните любить себя, относиться к себе бережно, с заботой.
- 4. Слушайте приятную музыку. Помедитируйте. Займитесь творчеством, которое расслабит вас или йогой.
- 5. Решите, чего вы хотите, но ничего не делайте до появления молодой Луны. Это время, когда зерна будущего развития посажены и ждут своего времени.
Дни Гекаты в марте 2022 года: что нужно делать
- не переутомляться;
- отдыхать;
- слушать приятную музыку;
- заниматься физическими упражнениями;
- не поддаваться страхам;
- не искать виновного в своих неудачах.
Дни Гекаты: что категорически запрещено делать в марте 2022 года
- возбуждать новое дело;
- совершать покупки;
- планировать операции;
- давать деньги взаймы;
- выяснять отношения;
- вестись на провокации.
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