Дни Гекаты в марте 2023 года: чем опасны и что категорически запрещено делать

Есть дни в лунном календаре которые эзотерики называют днями Гекаты. Практики считают, что дни Гекаты являются самыми мистическими в лунном календаре. Собрали для вас информации о днях Гекаты.

Богиня Геката: кто она

Геката - богиня Луны, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства.

Богиня Геката: мифология

Геката - божество смерти, ведьм, некромантии, ядовитых растений и многих других колдовских атрибутов. Есть предположение, что культ Гекаты существовал сначала у фракийцев и от них уже перешёл к грекам.

Сначала в древнегреческой мифологии Геката не являлась отрицательным персонажем. Позже, с развитием культа других богинь, Геката отходит на задний план, превращаясь уже в одну из хтонических богинь его царства и воплощая собой ужас ночи, бледную женщину с чёрными волосами, которая выходит по ночам на охоту в сопровождении адских псов. Считалось, что Геката дарует мудрость в народных собраниях, счастье на войне, богатую добычу в морском промысле. Она считалась также богиней всего таинственного; греки представляли её себе порхающей с душами умерших на перекрёстках. Поэтому культ Гекаты иногда связывают с перекрёстками.

Дни Гекаты: какие дни лунного календаря

Дни, когда Луна не видна на небе, а это 2 дня до Новолуния и 2 дня после, называются Днями Гекаты. Это одни из самых важных дней лунного цикла. Также лунные дни, в которые власть переходит к Гекате – 9, 15, 23, 29 дни лунного календаря.

Дни Гекаты: влияние

Считается, что в дни Гекаты люди становимся обидчивыми, раздражительными, подозрительными, предвзятыми, неуравновешенными, в них просыпаются все скрытые негативные эмоции. Специалисты утверждают, что в дни Гекаты повышается количество ДТП и обостряются хронические заболевания.

Почему дни Гекаты так называются: объяснение

Поскольку Дни Гекаты ассоциируются с темной стороной Луны, которой по легенде правит Богиня Геката, то и ее дни считаются темными и зловредными. Дни эти действительно весьма сложные, но не такие опасные, как кажется.

Дни Гекаты: что нужно делать.

Дни Гекаты, на самом деле являются днями пересмотра мотивов. Сегодня мы воспринимаем дни Гекаты как вредные. На самом деле, это дни очищения, расставания с ошибками, которые мы натворили во время лунного календаря.

Дни Гекаты являются наиболее благодатными для человеческой души. Из-за этого в дни Гекаты займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Вдохновение можно искать в природе, хобби, творчестве, общении с родными людьми. Также в дни черной луны (а так еще называю дни Гекаты - ред.) нужно сохранять максимальное спокойствие и выдержку,

Заметим, что по одной из версий, слово "календарь" происходит от "калио" - "выкликать", "кликать", потому что появление лунного серпа было связано с чрезвычайной радостью - сфера Гекаты заканчивалась, и начинались другие лунные дни.

Дни Гекаты: что категорически запрещено делать

загадывать желания;

строить планы;

назначать хирургическую или пластическую операцию;

принимать важные решения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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