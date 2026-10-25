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Дата публикации
Категория
Астрология
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До 13 ноября — ретроградный Меркурий: что ждет каждый знак зодиака

По календарям ретроградного движения Меркурия на 2026 год осенний период приходится на 24 октября-13 ноября.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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До 13 ноября — ретроградный Меркурий: что ждет каждый знак зодиака

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

С 24 октября по 13 ноября 2026 года продлится очередной период ретроградного Меркурия. В астрологии это время связывают с недоразумениями, задержками поездок, техническими сбоями и необходимостью пересматривать предыдущие решения. Считается, что каждый знак зодиака может столкнуться со своими трудностями — от финансовых ошибок до напряжения в отношениях.

В то же время ретроградное движение Меркурия — это астрономическое явление, во время которого планета лишь кажется движущейся небом в обратном направлении. Научных доказательств того, что оно влияет на поведение людей или влечет за собой жизненные проблемы, нет.

Что означает ретроградный Меркурий

В астрологии Меркурий связывается с коммуникацией, мышлением, путешествиями, документами и технологиями. Поэтому периоды его ретроградного движения астрологи считают временем, когда следует более тщательно проверять информацию, не спешить с решениями и быть готовыми к изменениям в планах.

В 2026 году осенний период ретроградного Меркурия приходится на 24 октября — 13 ноября. Ниже — астрологические трактовки того, на что представителям разных знаков зодиака советуют обратить внимание.

Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака, читайте дальше.

Овен (21 марта-19 апреля)

Овнам советуют быть более внимательными к общению на работе. Из-за поспешных сообщений или нечетко сформулированных договоренностей может возникнуть недоразумение. Перед отправкой важных писем следует проверять их содержание, а перед поездками уточнять бронирование и время отправления.

Телец (20 апреля-20 мая)

Тельцам следует внимательнее следить за финансами. По астрологическим прогнозам, в этот период особенно важно проверять банковские выписки, чеки и платежи. Также представителям знака советуют больше слушать собеседников и не делать поспешных выводов.

Близнецы (21 мая-20 июня)

Поскольку Меркурий в астрологии считается планетой-покровителем Близнецов, представителям этого знака рекомендуют особенно внимательно относиться к коммуникации. Могут возникать ситуации, когда их слова неправильно понимают или им самим сложно донести свое мнение. Полезны могут быть спокойные разговоры, ведение дневника и время на обдумывание решений.

Рак (21 июня-22 июля)

Ракам астрологи советуют быть готовы к возвращению воспоминаний и людей из прошлого. Старые образы могут снова напомнить о себе, а бывшие партнеры выйти на связь. В то же время, не стоит спешить возобновлять отношения: важно понять, изменились ли обстоятельства, из-за которых они завершились.

Лев (23 июля-22 августа)

У Львов могут возникнуть трудности с творческими проектами или личными замыслами. Вместо того чтобы отказываться от планов из-за первых неудач, астрологи советуют пересмотреть уже сделанное, исправить ошибки и усовершенствовать результаты. Также возможно возобновление общения со старыми друзьями.

Дева (23 августа-22 сентября)

Девам следует уделить внимание рабочим задачам и цифровым данным. Следует четко формулировать инструкции, проверять важные документы и создавать резервные копии файлов. Дополнительная внимательность пригодится и в быту, особенно если речь идет о технике или оборудовании.

Весы (23 сентября-22 октября)

Весам рекомендуют тщательно подбирать слова, чтобы избежать ненужных споров. Даже незначительное недоразумение может перерасти в конфликт, если собеседники неправильно истолкуют намерения друг друга. При коротких поездках следует оставлять запас времени на случай задержек.

Скорпион (23 октября-21 ноября)

Скорпионам советуют внимательно относиться к финансовым решениям и не торопиться с большими покупками. Перед оплатой следует проверять суммы, условия договоров и банковские операции. В отношениях могут напомнить о себе старые проблемы, поэтому важно не возвращаться к ситуациям, ранее наносившим эмоциональный дискомфорт.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Стрельцам следует контролировать эмоции во время разговоров и не выражать мнения слишком резко. Неосторожные слова могут оскорбить близких или спровоцировать спор. Также астрологи рекомендуют проверять планы путешествий и уделять больше внимания общению с партнерами, друзьями и родственниками.

Козерог (22 декабря-19 января)

Козерогам может быть труднее справиться с рабочими делами, если сразу накопится много задач. Чтобы избежать путаницы, следует упорядочить график, проверять электронные письма и заранее уточнять время встреч. Также важно не забывать об отдыхе и не перегружать себя делами.

Водолей (20 января-18 февраля)

У Водолеев возможны недоразумения с друзьями или коллегами. Во время групповых обсуждений астрологи советуют не настаивать на своей позиции любой ценой, а выслушивать других. Творческие замыслы могут временно затормозить, но это время можно использовать для просмотра планов и поиска новых решений.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Рыбам советуют более внимательно следить за деталями, дедлайнами и договоренностями. По невнимательности можно забыть о важной встрече или пропустить срок выполнения задания. Чтобы этого избежать, следует пользоваться списками дел, календарем и напоминаниями. В профессиональной сфере астрологи рекомендуют не спешить с выводами, если планы меняются.

Как пережить ретроградный Меркурий: советы

Независимо от знака зодиака, астрологи советуют в этот период быть более внимательными к повседневным делам. В частности, они рекомендуют:

  • не торопиться с решениями и сохранять терпение;

  • создавать резервные копии важных файлов и фотографий;

  • внимательно читать договоры и проверять документы перед подписанием;

  • повторно подтверждать записи, встречи и бронирование;

  • завершать начатые дела и при необходимости просматривать старые проекты;

  • обдумывать слова перед важными разговорами;

  • оставлять время на непредвиденные обстоятельства и иметь запасный план.

В астрологической традиции ретроградный Меркурий считают возможностью вернуться к незавершенным делам, пересмотреть предыдущие решения и возобновить контакты с людьми, с которыми давно не общались.

Следует ли откладывать важные решения через ретроградный Меркурий

Некоторые астрологи не рекомендуют в этот период торопиться с подписанием договоров или заключением важных соглашений. Они объясняют возможность пропустить детали или впоследствии пересматривать договоренности. Если подписание документа невозможно отложить, советуют внимательно прочитать все условия и уточнить непонятные пункты.

В то же время, нет научных оснований считать, что ретроградный Меркурий сам по себе повышает риск неудачных соглашений, технических сбоев или конфликтов. Поэтому не нужно останавливать повседневную жизнь из-за астрологических прогнозов: достаточно проверять важную информацию, планировать дела и принимать решения.

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