До Третьей мировой войны "остались считанные недели": астролог назвал точную дату начала

Несмотря на то, что возможность третьей мировой войны остается неопределенной, индийский астролог считает по-другому. По его прогнозу, 18 июня 2024 года существует большой риск ее начала.

Такое предположение озвучил и индийский астролог Кушал Кумар, передает NDTV.

"Прогнозировалось, что 2024 год будет очень тревожным... особенно в районе 8 мая... Некоторым лицам, наделенным властями, может быть тяжело справиться с этим тревожным сценарием. Некоторые, вероятно, серьезно заболеют или даже могут уйти в отставку. Нельзя исключать потрясения на политической сцене...Вторник, 18 июня 2024 года, имеет сильнейший планетарный стимул для начала Третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня также могут иметь право голоса", — сказал он.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям назвала точный год, когда закончится война.

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