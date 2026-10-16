Долгожданные перемены уже близки: кому из китайских знаков зодиака повезет 16 октября

Китайский гороскоп / © pexels.com

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Жизнь представителей четырёх знаков китайского зодиака может начать меняться к лучшему в пятницу, 16 октября. Этот день будет способствовать избавлению от негатива, старых обид и ситуаций, которые давно мешали двигаться вперёд.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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По китайскому календарю 16 октября проходит под знаком Водяной Свиньи и считается Днём освобождения. Его энергетика связана с отказом от лишнего и переосмыслением отношения к вещам, которые невозможно контролировать. Особенно заметные изменения астрологи прогнозируют Кролику, Козе, Тигру и Собаке.

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Кролик

Кроликам советуют перестать тратить силы на попытки изменить других людей. В последнее время именно это могло вызывать ощущение безысходности и усиливать напряжение.

16 октября представители этого знака смогут наконец спокойнее взглянуть на ситуацию и принять то, на что они не в силах повлиять. Вместо того чтобы бороться с обстоятельствами, они сосредоточатся на своих действиях и внутреннем равновесии.

Коза

Для Козерога положительные изменения могут коснуться ситуации, которую представители этого знака уже почти считали безнадёжной. В пятницу появятся первые признаки того, что дело наконец сдвинулось с мёртвой точки.

Человек, от которого Коза давно ждала проявления ответственности, может начать вести себя по-другому и самостоятельно выполнять то, что раньше приходилось постоянно контролировать. Это станет неожиданным, но приятным сигналом.

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Тигр

Тигров может ожидать важный разговор с человеком, отношения с которым в последнее время складывались непросто. Тот, кого представители этого знака считали слишком высокомерным или равнодушным, способен неожиданно проявить совершенно другую сторону своей личности.

Астрологи прогнозируют возможное признание ошибок и даже извинения. Мгновенно решить все проблемы вряд ли удастся, однако такой разговор может стать первым шагом к восстановлению отношений.

Собака

16 октября собакам станет легче не поддаваться чужому негативу. Особенно это касается людей, привыкших перекладывать ответственность или вину на других.

Вместо попыток исправить ситуацию или изменить поведение других представители этого знака смогут эмоционально дистанцироваться. Главным изменением станет осознание того, что они не обязаны решать все проблемы, возникающие вокруг них.

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Напомним, астрологи предупредили, что 16 октября 2026 года — день, когда можно — и нужно — в меру своих сил бороться с несправедливостью, защищая тех, кого незаслуженно обидели.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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