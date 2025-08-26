"Должна произойти какая-то беда": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о мире в Украине

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о мире в Украине. Она отметила, что перед этим должна произойти „какая-то ужасная беда“.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, когда ожидать окончания войны в Украине. На что она сделала тревожное предсказание.

Реклама

«Мир в Украине. Для того, чтобы эта история сдвинулась с места, чтобы мировое общество начало не только нам сочувствовать и помогать выжить, но и делало какие-то конкретные шаги, для этого должна произойти ужасная беда. Всему есть своя цена. К сожалению, оно так», — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.