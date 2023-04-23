Дроны полетят на Россию: астролог рассказал о "сюрпризах" от ВСУ и о смерти Путина

В мае в России могут происходить "фейерверки". Вооруженные силы Украины возьмут под контроль российскую границу.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

"Вблизи 5 мая нас ждет переломное событие – армада дронов полетит на Россию, будет крутой фейерверк. Период с 5 по 10 мая будет просто феерическим. Стоит ожидать взрывов на складах с боеприпасами. Наши военные будут на территории страны-агрессора делать неожиданные" вылазки". Не удивляйтесь, что наши зайдут в Белгородскую, Брянскую области и могут обрезать поставки оружия на Донбасс. То есть они возьмут под контроль российскую границу", — отметил он.

Кроме того, по словам астролога, в мае будут предпосылки для окончания войны в Украине. Однако полное прекращение боевых действий последует после смерти президента России Владимира Путина.

"Уже летом его может не быть в живых. Есть вероятность, что его убьют. Затем в Кремле произойдет дворцовый переворот. После этого закончится война в Украине", – резюмировал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог предусмотрел неожиданное окончание войны в Украине.

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