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Два предсказания уже сбылись: «живой Нострадамус» назвал главную угрозу второй половины 2026 года
Бразильский предсказатель Атос Саломе заявил об осуществлении двух своих прогнозов на 2026 год и рассказал, что будет дальше.
Бразильский парапсихолог Атос Саломе, которого в СМИ окрестили «живым Нострадамусом», утверждает, что два из его десяти прогнозов на 2026 год уже оправдались.
Какие еще прогнозы в этом году делал Саломе, пишет издание Vice.
39-летний Атос Саломе заявил, что еще в конце прошлого года прогнозировал достижение «критического порога» напряженности на Ближнем Востоке во втором квартале 2026 из-за обогащения урана Ираном. Тлеющий кризис действительно перерос в прямое военное противостояние после того, как Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Иордании.
Второе предсказание касалось спорта. Саломе утверждал, что кубок мира добудут обладатели «огненных цветов». В издании иронически отмечают, что этот список включал в себя Испанию, Португалию, Францию, Нидерланды, Марокко и Англию — чуть ли не половину участников турнира.
Но, наконец, выиграла Испания.
Обострение в Арктике: прогноз, который становится реальностью
Наибольшее беспокойство вызывает прогноз Саломе относительно северного региона. По его словам, Россия развертывает новые ракетные комплексы в Арктике, что ведет к неизбежному конфликту с НАТО из-за борьбы за торговые пути и ресурсы, которые открываются в результате таяния льда.
Данные аналитиков подтверждают эту тенденцию: РФ уже построила или восстановила около 40 военных объектов в регионе, оснастив часть ледоколов контейнерными ракетными комплексами. В ответ в феврале 2026 года НАТО начала операцию Arctic Sentry (Арктический страж).
Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласились, что Североатлантический альянс должен активизироваться в регионе. Генерал армии США Алексус Гринкевич, военный командующий НАТО, спросил, что Россия там делает. Он не стал украшать: «Они не изучают тюленей и белых медведей».
Сам Саломе отмечает, что ни одна методика не безошибочна, а свои предсказания он строит на сочетании Каббалы, символического анализа и наблюдения за долгосрочными трендами.
Скептики отмечают: большинство так называемых «пророчеств» Саломе являются лишь результатом качественного мониторинга новостной ленты и анализа очевидных геополитических процессов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее «китайский Нострадамус» сделал новое жуткое предсказание о войне США и Ирана.