Два самых сильных дня в году: как провести их с пользой и правильно загадывать желания

Эти чудесные дни идеальны для оформления своих жизненных целей на бумаге.
Несколько раз в году бывают очень хорошие дни для различного рода начинаний. Но в каждом году есть два совершенно особенных, волшебных дня, потому что они подходят для всех видов начинаний и все дела, мысли, желания, совершенные в эти дни дают свои плоды в будущем. Виджаядашами – одни из самых сильных дней в году. В 2021 году этот праздник - 14-15 октября.
Виджаядашами: что это такое
Виджаядашами — индуистский фестиваль, символизирующий победу добра над злом и широко празднуемый индуистами в Индии и за её пределами. В Непале — это крупнейший праздник года, который отмечают последователи разных религий.
Виджаядашами отмечается осенью, на десятый день светлой половины месяца ашвина по индуистскому календарю. В этот день празднуется победа Рамы над демоническим правителем Ланки Раваной и победа Шакти над демоном Махишасурой. Виджая-дашами — это также десятый день Наваратри. В это время наступает период сбора урожая и индуисты поклоняются богине-матери Дурге, прося её благословений на новый урожай.
Наваратри - это праздник почитания Богини в разных ее проявлениях. Трем формам Божественной Матери поклоняются в течение этого девятидневного празднования. Первые три дня посвящены богине Дурге, вторые три — богине Лакшми, а последние три дня — богине Сарасвати. Дурга дарует физическую силу, Лакшми — материальное процветание, а Сарасвати — мирское и духовное знание.
Виджаядашами: что нужно сделать
- Эти чудесные дни идеальны для оформления своих жизненных целей на бумаге. Семена благих намерений обязательно взрастут в плодородной почве. На одном или нескольких листах бумаги нужно написать от руки конкретные цели на полгода, год, 5, 10 лет и всю жизнь. Практика показывает, что за один присест разобраться с жизненными целями сложно, поэтому стоит поразмышлять о них заранее и подготовить черновики.
- Молитва либо медитация, выполненная от чистого сердца, поможет получить желаемое.
- Также нужно посетить храм.
- Можно декорировать дом алыми розами, спелыми фруктами, сладкими лакомствами.
- В этот день очень здорово загадывать желания и начинать новые дела. Кроме того, в этот день женские энергии достигают пика - идеальное время для женских практики и развития женских качеств.
- Молитесь Божественной Матери в той культуре, которая Вам близка.
- Можно начинать аскезы.
- Хорошо отказаться еще вредных привычек.
- Этот день хорошо провести на природе, нужно выехать на природу для медитации или прогуляться в парке.
- Хорошо делать пожертвования.
- Результаты от посещения святых мест, паломничества, чтения священных писаний и т.д. усиливаются многократно в этот день.
- В этот день благоприятно начать новое обучение и повышение своей квалификации.
Читайте также:
- Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего следует избегать
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов
- Таропрогноз на 11-17 октября: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на 11-17 октября: что руны нам предвещают
- Сатурн снова стал директным: что делать