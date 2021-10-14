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Два самых сильных дня в году: как провести их с пользой и правильно загадывать желания

Два самых сильных дня в году: как провести их с пользой и правильно загадывать желания

Pexels

Эти чудесные дни идеальны для оформления своих жизненных целей на бумаге.

Несколько раз в году бывают очень хорошие дни для различного рода начинаний. Но в каждом году есть два совершенно особенных, волшебных дня, потому что они подходят для всех видов начинаний и все дела, мысли, желания, совершенные в эти дни дают свои плоды в будущем. Виджаядашами – одни из самых сильных дней в году. В 2021 году этот праздник - 14-15 октября. 

Виджаядашами: что это такое

Виджаядашами  — индуистский фестиваль, символизирующий победу добра над злом и широко празднуемый индуистами в Индии и за её пределами. В Непале — это крупнейший праздник года, который отмечают последователи разных религий.

© pixabay.com
pixabay.com

Виджаядашами отмечается осенью, на десятый день светлой половины месяца ашвина по индуистскому календарю. В этот день празднуется победа Рамы над демоническим правителем Ланки Раваной и победа Шакти над демоном Махишасурой. Виджая-дашами — это также десятый день Наваратри. В это время наступает период сбора урожая и индуисты поклоняются богине-матери Дурге, прося её благословений на новый урожай.

Наваратри - это праздник почитания Богини в разных ее проявлениях. Трем формам Божественной Матери поклоняются в течение этого девятидневного празднования. Первые три дня посвящены богине Дурге, вторые три — богине Лакшми, а последние три дня богине Сарасвати. Дурга дарует физическую силу, Лакшми — материальное процветание, а Сарасвати — мирское и духовное знание.

Виджаядашами: что нужно сделать

  • Эти чудесные дни идеальны для оформления своих жизненных целей на бумаге. Семена благих намерений обязательно взрастут в плодородной почве. На одном или нескольких листах бумаги нужно написать от руки конкретные цели на полгода, год, 5, 10 лет и всю жизнь. Практика показывает, что за один присест разобраться с жизненными целями сложно, поэтому стоит поразмышлять о них заранее и подготовить черновики.
  • Молитва либо медитация, выполненная от чистого сердца, поможет получить желаемое.
  • Также нужно посетить храм.
  • Можно декорировать дом алыми розами, спелыми фруктами, сладкими лакомствами. 
  • В этот день очень здорово загадывать желания и начинать новые дела. Кроме того, в этот день женские энергии достигают пика - идеальное время для женских практики и развития женских качеств. 
  • Молитесь Божественной Матери в той культуре, которая Вам близка. 
  • Можно начинать аскезы.
  • Хорошо отказаться еще вредных привычек.
  • Этот день хорошо провести на природе, нужно выехать на природу для медитации или прогуляться в парке.
  • Хорошо делать пожертвования.
  • Результаты от посещения святых мест, паломничества, чтения священных писаний и т.д. усиливаются многократно в этот день.
  • В этот день благоприятно начать новое обучение и повышение своей квалификации.

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