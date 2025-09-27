Две новые даты предполагаемого завершения войны: известный астролог Влад Росс ошеломил сроками

Астролог Влад Росс назвал вероятные сроки окончания войны России против Украины / © ТСН

После заявлений отдельных политиков о том, что война России против Украины может якобы закончиться до конца этого года, известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования, рассказал о возможных сценариях развития событий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Его версия существенно отличается от смысла официальных предположений.

«Были лунные и солнечные затмения. Планета Марс входит в кровожадный Скорпион. Как известно, Марс — это планета войны, военных действий. В Скорпионе он будет до 5 ноября. Скорпион связан с провокациями. То есть, мы будем наблюдать, как российско-украинская война перерастает в общемировую гибридно-полевую. Буквально до ноября будет нарастать противостояние западных стран с Россией», — говорит Росс.

Обстрелы: какими могут цели России

«Сейчас у россиян есть спецоперация — уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины. С наступлением холодов целью может стать инфраструктура, обеспечивающая энергоснабжение, газоснабжение. Тепловая инфраструктура. Есть опасность для Киева в конце октября — начале ноября. 20 числа октября опасны для Украины — Марс объединяется с черной Луной. Могут быть мощные обстрелы Украины», — говорит астролог.

И добавляет, что на применение ядерного оружия, о котором в последнее время много говорили, Россия не пойдет из-за позиции Китая.

«Но возможно чрезвычайное событие на Запорожской АЭС в ноябре», — говорит астролог.

По словам Росса, и российскому президенту Путину следует ожидать «подарка» ближе к своему дню рождения (7 октября — Ред).

«В очередной раз возможен удар по Крымскому мосту. 7 октября может полететь по Москве и Валдаю», — предполагает астролог.

Когда может закончиться война

На ключевой вопрос, ответа на который пока никто точно не знает, о том, когда может закончиться война, Росс отвечает следующим образом: «В феврале Сатурн входит в нулевой градус Овна. Нулевой градус Овна — это охлаждение, заморозка конфликта. В этот период всегда что-нибудь случается. К примеру, в конце августа, когда Сатурн был в нулевом градусе Овна, было ощущение того, что скоро все закончится. Последний раз такое будет 15 февраля — Сатурн будет находиться в нулевом градусе Овна. А 16 февраля закончится год Змеи. Я не соглашусь с тем, что все закончится к новому году, но очень многое может решиться в феврале. Тогда мы точно узнаем, будет ли война продолжаться дальше, до 2029 года. Или нет. Худший вариант — это 2029 год, лучший — в феврале. Для этого нужен переворот в Москве. А он невозможен, если наши «Трембиты» не будут лететь по Москве. Пока не начнем уничтожать Москву — война не закончится».

