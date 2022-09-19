Двухкратный победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, когда закончится война в Украине

Ясновидец и экстрасенс Хаял Алекперов рассказал, что война в Украине будет продолжаться в 2023 году.

Двухкратный победитель "Битвы экстрасенсов" отметил, что война в Украине может закончиться в марте-апреле 2023 года.

Об этом Хаял Алекперов заявил в интервью проекту "Как ты?".

Хаял Алекперов заверил, что с начала войны не уехал из страны и молится за Украину и ее защитников. Экстрасенс прогнозирует, что война может завершиться в марте-апреле 2023 года.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции пошли. Где-то после марта хорошие эмоции", — прогнозирует экстрасенс.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

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