Эксперты назвали три месяца рождения, которые привлекают успех и удачу в зрелом возрасте

Родившиеся в феврале, июле и октябре достигают успеха в более зрелом возрасте / Изображение создано ИИ Aria

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Некоторые люди достигают пика своей карьеры и успеха уже в юности или хотя бы в молодом возрасте. Однако это не означает, что удача отвернулась от всех остальных. У каждого человека есть потенциал, просто некоторым удается раскрыть его наиболее полно в зрелом возрасте. По мнению экспертов, это может зависеть от того, в каком месяце родился человек.

Об этом пишет Parade.

Успех, который приходит в зрелом возрасте, обычно является более полным, который удовлетворяет ваши настоящие желания и соответствует жизненным ценностям. А как же иначе? Ведь бурная юность и поиски себя в молодом возрасте уже остались позади, и человек уже знает себя и то, чего он хочет на самом деле.

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Итак, если ваш день рождения приходится на февраль, июль или октябрь, готовьтесь встречать свой самый большой успех, самые значимые отношения и самые счастливые моменты после того, как «повзрослеете» окончательно.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, связаны с трансформацией, равновесием и циклами смерти-возрождения. Они часто проводят свою юность в поисках смысла жизни. По мере взросления они обретают ясность в отношении того, кто они и кем хотят стать, после чего находят «золотую середину» между крайностями.

Когда такие люди взрослеют, они перестают изматывать себя «эмоциональными американскими горками» в отношениях, начинают избегать стрессовых ситуаций, прислушиваться к своей интуиции и в итоге — расцветают мудростью в позднем возрасте.

Февраль

Те, кто родился в феврале, часто сталкиваются с непониманием в юности. Им часто трудно выражать свои чувства, говорить о потребностях и принимать самих себя, вплоть до глубокой зрелости.

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У февральских именинников есть новаторское видение, которые может сильно не вписываться в рамки традиционного мышления. Это часто приводит к тому, что такие люди чувствуют себя ущербными или «белыми воронами». И это продолжается до тех пор, пока они не научатся поддерживать себя самостоятельно, следовать своим инстинктам и не позволят себе наконец быть «другими» и гордо выделяться из толпы.

Люди, родившиеся в феврале, часто переживают серьезные жизненные трансформации уже в зрелом возрасте. И для этого требуется жизненная мудрость, которая позволяет им отказаться от шаблонов, навязанных окружением, и начать жить так, как этого требует их душа.

Июль

Люди, которые родились в июле, как правило, обладают врожденным эмоциональным интеллектом, они очень заботливы и мудры не по годам. Но в юности это может сыграть с ними злую шутку, так люди могут манипулировать их глубокими чувствами и готовностью отказаться от собственных целей, чтобы помочь другим.

По мере взросления эти альтруисты учатся не сворачивать со своего пути, принимать свою индивидуальность и расставлять приоритеты в желаниях. Эти навыки порой даются трудно и нарабатываются долго. Но когда рожденные в июле все таки начинают жить по своим правилам, к ним приходит удача и эмоциональная стабильность. Как результат, июльские именинники в зрелом возрасте обретают глубокие душевные связи и наслаждаются гармонией в своей жизни.

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Напомним, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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