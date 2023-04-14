Экстрасенс Гордеев предвидел, как будет происходить контрнаступление ВСУ и когда ждать ракетных ударов

Экстрасенс Макс Гордеев предусмотрел, что в ближайшее время Украина начнет освобождать свои территории и план по контрнаступлению будет успешно реализован.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

"Первая карта выпала "Солнышко", которая означает, что Украина сейчас начала "жарить" глобально и сильно по всем направлениям. Я вижу, что идет освобождение многих территорий. Энергетика будет сильной и активной на нашей стороне. То, что запланировали ВСУ, сбудется" на 80%", — сказал экстрасенс.

Макс Гордеев предусмотрел, что Россия и дальше будет обстреливать украинские города. Также в Украине возможны и природные катаклизмы.

"Россия и дальше, к сожалению, будет обстреливать города, но уже не с такой уверенностью. Сейчас они готовятся отбиваться, потому что знают, что контрнаступление их "накроет". Они аккумулируют свои снаряды, но у них это не получается. происходящие они очень жестокие. Оккупанты понимают, что истощают свой ресурс. Также в ближайшее время могут быть пожары и наводнения. Возможны землетрясения в Крыму, Одесской области и на западной Украине", — считает экстрасенс.

Напомним, астрологиня Яна Тимощук заявила, что апрель будет тяжелым – российский диктатор Владимир Путин "готовит новую войну, а именно – на истощение".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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