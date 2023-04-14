Экстрасенс озвучил прогноз, кто может стать следующим президентом Украины: "Сильная женская энергия"

Провидец заметил, что речь идет о человеке, у которого "сильные сочувствия".
Кто может стать следующим президентом Украины – своим предвидением поделился экстрасенс Макс Гордеев.
Об этом провидец рассказал в интервью "УНИАН".
Он не исключает, что после главы государства Владимира Зеленского Украиной будет руководить женщина.
"Есть большая вероятность, что это может быть женщина. В своих видениях я видел либо женщину, либо человека, у которого сильная женская энергия, в том числе сочувствия", – сказал Гордеев.
"Честно говоря, об этом рано говорить, потому что сейчас в стране очень тяжелая ситуация", – добавил он.
Напомним, таролог Людмила Хомутовская сделала прогноз, что ждет после войны Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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