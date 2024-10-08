Экстрасенс предсказала "историческую неделю" в Украине: это касается окончания войны

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что эта неделя станет "исторической" для Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Что-то уже произошло. Есть всегда но. Но чтобы неделя действительно стала исторической, нужны рексурсы обещанного. Я думаю, что что-то уже подписано, что-то проговорено. И это касается окончания войны. Но ресурсы еще не предоставлены. Или люди еще сказали ок и подписали - они еще ничего не сделали. Теперь должны быть конкретные вливания. И действительно что-то к нам идет. И до конца месяца мы узнаем, как будет идти война и чего ждать", - сказала она.

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