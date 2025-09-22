Экстрасенс предсказала, какую область Украина вернет под свой контроль

Война в Украине / © Getty Images

Экстрасенс Татьяна Гай предсказала, что Украина может вернуть под свой контроль Донецкую область.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Эстрасенская отметила, что она пока не готова сказать, вернется ли Крым в состав Украины, однако Донбасс еще можно освободить.

«Относительно Донбасса — я вижу, какая там сейчас ужасная ситуация. Люди уже начинают терять надежду, что враг их не оккупирует. Да — россияне будут бить, но те территории, которые сейчас под контролем Украины, оккупированными не будут. Освобождать оккупированный Донбасс нам придется все же мечом. И это будет начало 2026 года. Мы освободим Донбасс и снова будет какой-то прекрасный концерт в Донецке», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.