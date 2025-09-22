- Дата публикации
Экстрасенс предсказала, какую область Украина вернет под свой контроль
Экстрасенс предсказала освобождение Донетчины от российских оккупантов.
Экстрасенс Татьяна Гай предсказала, что Украина может вернуть под свой контроль Донецкую область.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».
Эстрасенская отметила, что она пока не готова сказать, вернется ли Крым в состав Украины, однако Донбасс еще можно освободить.
«Относительно Донбасса — я вижу, какая там сейчас ужасная ситуация. Люди уже начинают терять надежду, что враг их не оккупирует. Да — россияне будут бить, но те территории, которые сейчас под контролем Украины, оккупированными не будут. Освобождать оккупированный Донбасс нам придется все же мечом. И это будет начало 2026 года. Мы освободим Донбасс и снова будет какой-то прекрасный концерт в Донецке», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.