Экстрасенс предсказала, кто закончит войну в Украине: "Есть очень хитрый план"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Экстрасенс и таролог Видаюча Ма Ирина считает, что у Дональда Трампа есть хитрый план по окончании войны в Украине.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Он хочет победы и чтобы все было так, как он обещал - спонтанно. Но он понимает, что то, что он сказал - все оттягивается. Что так, как он сказал, что завершит все за несколько дней - такого не будет. Он думает о ресурсах, которые лежат в нашей земле. Он понимает, что война должна заканчиваться и эти ресурсы должны быть выиграны", - сказала экстрасенс.

Ведающая Ма отметила, что Трамп действительно планирует закончить войну в Украине.

"Идут кулуарные переговоры, о которых мы вероятно не узнаем. И эти переговоры о документах, о правах, которые Трамп будет подписывать. Трамп хочет выйти победителем в этой войне и будет делать все, чтобы он стал героем. Шанс у него есть и у него есть хитрый план. Это очень хитрый план, чтобы и нашим, и вашим", - пояснила таролог.

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