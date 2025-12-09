- Дата публикации
Экстрасенс предсказала планы РФ в войне против Украины и раскрыла их подлый план
Таролог рассказала, что в войне россияне надеются на предателей в Украине.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова раскрыла планы России в войне против Украины.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
Яна Пасынкова отметила, что россияне хотят победить Украину «изнутри».
«Они до сих пор уверены, что победят нас не наступлением, не силой, а это уже не получилось сделать, они хотели „взять“ Киев за два-три дня. А что они победят нас изнутри. То есть, что кто-то откроет им двери, как это уже было», — говорит Яна Пасынкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.