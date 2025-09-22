Экстрасенс предсказала "страшное событие", которое будет означать окончание войны в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Экстрасенс Татьяна Гай предсказала «страшное событие», которое будет означать окончание войны в Украине.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Экстрасенс отметила, что «конец уже написан».

Реклама

«То, что произойдет, оно уже однозначно написано. Оно может оттягиваться, тормозиться. Переломный момент в войне — это неожиданное событие. Оно должно было произойти в конце лета. Но по тем или иным причинам оттянулось до середины октября. Это будет резкое, но печальное событие, связанное с ударом. Это будет удар по святыне. Враг попадет в одну из святынь», — сказала она.

Экстрасенс отметила, что российские дроны в Польше — это тоже неожиданное событие.

«И я это вижу сейчас, когда рассматриваю, какие события будут предшествовать окончанию войны», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.