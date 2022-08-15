Экстрасенс предупредил о серьезной угрозе обострения ситуации на фронте в ближайшие дни

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий спрогнозировал обострение ситуации на фронте в ближайшие дни, которая приведет к победе Украины.

По его прогнозу, до конца августа предстоит несколько весомых событий, которые изменят ход войны в Украине. Одна из них уже произошла 9 августа – удар по аэродрому РФ в Новофедоровке в Крыму.

Свой прогноз Роман Шептицкий дал на своем ютуб-канале.

Шептицкий предположил, что после победы еще несколько лет в Украине будет тревожно.

"Три-пять лет, минимум. И эти годы будут тревожными, беспокойными: мы не сможем быть в полноценном покое с такой соседкой, как Россия", — добавил он.

"Нам сейчас главное, чтобы завершились обстрелы, нападения, атаки, чтобы были полностью освобождены все оккупированные территории, особенно южные – от этого будет зависеть очень многое", – сказал экстрасенс.

Ранее таролог, участник и полуфиналист 20-го сезона "Международного сражения экстрасенсов" Роман Шептицкий и астрологиня Ольга Медвецкая спрогнозировали, когда закончится война.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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