Экстрасенс предвещает новые массированные ракетные удары по Украине в марте

В то же время ясновидящий прогнозирует, что Украина весной сможет наконец "закрыть небо".

Россия повторит массированный ракетный обстрел Украины в марте – такой прогноз сделал экстрасенс Валерий Шатилович.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Согласно прогнозу экстрасенса, в марте российские оккупанты еще дважды попытаются устроить массированный ракетный удар: "Не просто по одному городу или там Shahed выпустить на одну область, а более массово".

В то же время Шатилович предсказывает, что все вражеские ракеты во время этих атак будут сбиты.

Однако, по словам ясновидящего, Россия не оставит попыток наносить удары по Украине, ведь ее запасы ракет еще не исчерпаны.

"Есть ракеты, еще будут эти обстрелы. Но гораздо меньше, и меньше вреда будут наносить. И где-то так в середине апреля Украина и ее система ПВО станут настолько сильными, что уже мы будем говорить о "закрытом небе", – прогнозирует экстрасенс.

Напомним, по прогнозу астролога Яны Тимощук, весна 2023 года в Украине будет "огненной и трансформационной" с изменениями во власти. В то же время, она предупредила, что Россия может применить ядерное оружие.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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