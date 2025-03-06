Экстрасенс рассказала, как Трамп действительно относится к Зеленскому и чего ожидать Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Экстрасенс Видаюча Ма Ирина считает, что Трамп очень негативно настроен по отношению к президенту Зеленскому. Однако соглашение о полезных ископаемых может быть подписано.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Трамп думает, что он (Зеленский - ред.) бедный, несчастный, денег уже нет. Что он будет просить и ходить с протянутой рукой, потому что нужны деньги на войну. Чувства Трампа к Зеленскому такие: он думает, что наш президент хочет обмануть его на деньги. Что он где-то те деньги прячет. Трамп думает, что Зеленский обманывает его. А Трамп очень материально зависим. А вы посмотрите, как живет Трамп - это тот же Янукович. Трамп ненавидит, злится, он готов драться. Трамп настроен жестко. Он будет стараться с Зеленским очень жестко показать свою позицию. Он даст нашему президенту шанс, но этот шанс только в пользу Трампа", - сказала она.

Экстрасенс считает, что Украине все же придется подписать соглашение об ископаемых.

"Зеленскому все-таки придется подписать определенное соглашение по полезным ископаемым. Оно с какой-то стороны может сыграть не очень хорошую роль. Это соглашение будет подписано за закрытыми дверями. Это соглашение может быть шансом, чтобы сохранить Украину. К сожалению, это соглашение придется подписать", - сказала она.

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