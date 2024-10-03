Экстрасенс сделал важное предсказание, применит ли Россия ядерное оружие против Украины

Экстрасенс предсказал ситуацию с ядерной бомбой.
Экстрасенс Андрей Дуйко сделал предвидение того, применит ли Россия ядерную бомбу в войне против Украины.
Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Экстрасенс убежден, что Россия не применит ядерную бомбу в войне против Украины.
"Не будет ядерной бомбардировки, не будет ядерных взрывов. Всего этого не будет на территории Украины. Этого никогда не произойдет – от начала войны и до ее окончания", – сказал экстрасенс Андрей Дуйко.
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