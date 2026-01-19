ТСН в социальных сетях

483
1 мин

Экстрасенс шокировала предсказанием о войне в Украине: "Скоро будет новое наступление и прорыв"

Террорист предсказала новое наступление России на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала новое наступление России на Украину. Она отметила, что оно будет неуспешным.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что россияне могут готовить новое наступление на Украину.

«Скоро со стороны РФ будет, как они считают, наступление и прорыв. Но встретятся они с нашими бойцами и это им очень сильно не понравится. Причем это какое-то новое направление или забытое направление, типа откуда не ждут. Наши об этом знают. Здесь все в порядке: они сейчас радуются, а потом будут плакать. Это я говорю о врагах. А у нас — наоборот, то есть сейчас такая ситуация не очень, но потом мы с вами будем радоваться. Вот такое пусть сбывается», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

