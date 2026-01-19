- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 483
- Время на прочтение
- 1 мин
Экстрасенс шокировала предсказанием о войне в Украине: "Скоро будет новое наступление и прорыв"
Террорист предсказала новое наступление России на фронте.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала новое наступление России на Украину. Она отметила, что оно будет неуспешным.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что россияне могут готовить новое наступление на Украину.
«Скоро со стороны РФ будет, как они считают, наступление и прорыв. Но встретятся они с нашими бойцами и это им очень сильно не понравится. Причем это какое-то новое направление или забытое направление, типа откуда не ждут. Наши об этом знают. Здесь все в порядке: они сейчас радуются, а потом будут плакать. Это я говорю о врагах. А у нас — наоборот, то есть сейчас такая ситуация не очень, но потом мы с вами будем радоваться. Вот такое пусть сбывается», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.