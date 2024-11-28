Экстрасенс шокировала заявлением о иностранных войсках на территории Украины

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог и экстрасенс Видаюча Ма считает, что партнеры введут свои войска в Украину.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Видаюча Ма отметила, что партнеры Украины могут прийти к тому, что введут свои войска. Она отметила, что эти военные, вероятно, будут выполнять какие-то технические задачи и не будут участвовать в активных боевых действиях.

Она отметила, что на решение ввести войска в Украину может повлиять несколько факторов.

"Первый — это не дай Бог, если у нас будет очень плохо. Какая-то история, когда будут летать бомбы и не будет света. Второй фактор — это правильное решение", — сказала она.

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