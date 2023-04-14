Экстрасенс спрогнозировал конец войны в Украине и освобождение территорий: когда ждать

Он огорчил тем, что деоккупация Крыма состоится не скоро.

Война в Украине не закончится весной, однако уже в 2023 году удастся освободить часть оккупированных территорий.

Таким прогнозом экстрасенс Макс Гордеев поделился в интервью "УНИАН".

"Каким бы позитивным человеком я ни был, я уверен, что война не закончится весной. Однако многое изменится, будут определенные победные события", — предсказывает провидец.

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Он отметил, что для него освобождение всей территории Украины – это уже победа.

Гордеев прогнозирует, что очень многие украинские территории будут деоккупированы уже в этом году, а остальные – в следующем.

"Также есть вариант освобождения Херсонской области, а также мы можем дойти до Мариуполя. А вот возвращение Крыма будет не скоро. Хочу заметить, что полуостров мы вернем только после того, как вернем все остальные территории. Тогда будет контрнаступление, иначе забрать его будет невозможно", – рассказал экстрасенс.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая прогнозирует окончание войны в Украине уже в 2023 году. А завершение активных боевых действий стоит ждать уже летом.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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