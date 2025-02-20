"Всадники Апокалипсиса" на земле: экзорцистка назвала год "смерти старого мира"

Экзорцистка считает, что до 2030 года на земле будут "всадники Апокалипсиса". Она сделала жуткое предсказание.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Экзорцистка Исита Гайя рассказала, что "Папа Римский открыл портал для следующего всадника Апокалипсиса".

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Папа Римский открыл портал и он пустил следующего всадника Апокалипсиса", — заявила Исита Гайя

Экзорцистка заявила, что к 2030 году "старый мир умрет".

"Вы знаете, что существует система четырех всадников и она показана в картах Таро. Первый всадник пришел в короне и это был коронавирус. Второй всадник - это «стихия жезлов», а это - война, огонь. Третий всадник - это энергия «пентаклей». Это - перезагрузка финансовой системы. Это вывод из обращения карманных денег и переход на электронные деньги. Первые шаги уже будут в 2025 году. Также будут катаклизмы. Это - пожары, которые будут создавать собственноручно. Это будут землетрясения и потопы. Техника, особенно самолеты, будут выходить из строя. И это является предвестником следующего всадника Апокалипсиса. Четвертый всадник - это голод, болезни и война. Все эти фазы должны пройти до 2030 года. Тогда мы выйдем на новую ветку реальности, старый мир умрет", - заявила она.

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