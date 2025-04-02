"Эпоха тьмы и зла": американский пророк прогнозирует в этом году большую войну в мире

Прогноз известной американской провидицы / © ТСН.ua

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Христианский пророк Джошуа Джайлз из Миннесоты, якобы предусмотревший войну между Израилем и ХАМАС, утверждает, что в 2025 году будет большая война в мире.

Об этом пишет Daily Mail.

Пророк утверждает, что летом 2023 года начал видеть о том, что должно произойти в следующем году, который, по его словам, показал рост насилия в США.

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«Одно из последних пророчеств, которым я поделился, касалось роста террористических атак, которые я видел против США. Я думаю, что будет больше тьмы или зла», – говорит Джайлз.

Это не первое предсказание пастора. В 2020 году – за годы до того, как в октябре 2023 года вспыхнуло насилие между Израилем и ХАМАС – он увидел «опять вспышку насилия и войны» в Израиле и на Ближнем Востоке.

«Мне сказали, что 2025 потенциально станет началом эры войны для мира, и я знаю, что мы видели в Украине и Израиле, но я видел расширение этих конфликтов в определенных областях. Бог показал мне, что эти конфликты могут перерасти во что-то более широкое, что может привлечь Америку и другие страны», — говорит провидец.

По его словам, последнее из пророчеств касалось роста количества террористических атак, которые он видел против Соединенных Штатов.

«Поэтому я действительно верю, что это только такая эпоха, я думаю, что будет нарастать больше тьмы или зла. Но я призываю кого-либо сосредоточиться на хорошем, потому что в мире много хорошего», — говорит американский провидец.

Хотя некоторые видения и сообщения хмурые, Джайлз сказал, что следующий год также будет периодом надежды.

«Я видел определенное лекарство от распространенных болезней, которые люди считали неизлечимыми», — добавил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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