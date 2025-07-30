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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Есть ли нашествие саранчи предвестником апокалипсиса: победительница "Битвы экстрасенсов" ответила

Известная таролог прокомментировала нашествие саранчи в Украине, объяснила, откуда взялись вредители и чем все закончится.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Нашествие саранчи в Украине

Нашествие саранчи в Украине / © ТСН

Налет саранчи на южные области Украины — это что? Предвестники апокалипсиса или просто климатические кризисные моменты, связанные с климатом и с войной?

Ответ на эти вопросы дала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова на своем youtube-канале.

«Проблема будет повторяться, и проблему будут решать методом искусственного перенаправления этой саранчи. То есть, какое-то устройство, что-то такое будет изобретено, или оно уже изобретено, но будет применяться, чтобы их направить в другую сторону», — говорит Пасынкова.

Таролог пошутила, что украинцев даже могут подсказать, в какую сторону нужно отправить саранчу, намекая на Россию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что на Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи.

Кроме того, саранча досталась уже и к Днепропетровщине, где также вредит урожаю.

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