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Есть ли нашествие саранчи предвестником апокалипсиса: победительница "Битвы экстрасенсов" ответила
Известная таролог прокомментировала нашествие саранчи в Украине, объяснила, откуда взялись вредители и чем все закончится.
Налет саранчи на южные области Украины — это что? Предвестники апокалипсиса или просто климатические кризисные моменты, связанные с климатом и с войной?
Ответ на эти вопросы дала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова на своем youtube-канале.
«Проблема будет повторяться, и проблему будут решать методом искусственного перенаправления этой саранчи. То есть, какое-то устройство, что-то такое будет изобретено, или оно уже изобретено, но будет применяться, чтобы их направить в другую сторону», — говорит Пасынкова.
Таролог пошутила, что украинцев даже могут подсказать, в какую сторону нужно отправить саранчу, намекая на Россию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что на Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи.
Кроме того, саранча досталась уже и к Днепропетровщине, где также вредит урожаю.