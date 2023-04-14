Есть риск ракетных обстрелов: экстрасенс Макс Гордеев назвал самые опасные дни в апреле

В апреле самыми опасными днями будут те, на которые приходится Пасха.

Дни, когда риск ракетных ударов по Украине вырастет, приходятся на Пасху. Однако, это еще не все. Известный экстрасенс Макс Гордеев назвал и другие опасные даты.

Об этом говорилось в комментарии экстрасенса в интервью УНИАН.

"В апреле самыми опасными днями будут те, на которые приходится Пасха. Есть возможность ракетных обстрелов. Поэтому следует осторожничать 16-17 апреля", — сказал он.

По словам экстрасенса, также следует ожидать ударов в День памяти Чернобыля, 26 апреля.

"Всю неделю с 1 по 9 мая есть возможность обстрелов. Оккупанты хотят что-то "запустить", но, я думаю, что они будут заняты немного другим. То есть в эти дни возможны терроры, но это не будет масштабно", — добавил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, по мнению украинских военных экспертов, оккупанты меняют стратегию ведения боевых действий. Вместо наступления большими колоннами по всей линии фронта, перешли к использованию малых групп солдат.

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