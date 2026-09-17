Эти два знака зодиака могут пережить важные изменения: что обещают звезды

Знаки зодиака / © Фото из открытых источников

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Астрологи назвали два знака зодиака, для которых выходные могут стать периодом внутренних перемен, новых возможностей и переосмысления жизненных целей. Речь идет о Скорпионах и Близнецах.

Такой астрологический прогноз был опубликован в канун выходных 19-20 сентября. На днях представители некоторых знаков могут почувствовать особую потребность изменить привычный ход событий.

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Скорпион: пора отказаться от старого

Для Скорпионов этот период, по астрологическому прогнозу, должен был быть связан с переосмыслением важных сфер жизни. Представители знака могут задуматься над тем, отвечают ли их нынешние цели и убеждения тому, чего они действительно хотят.

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Астрологи советуют не держаться за старые обиды и убеждения, которые больше не приносят пользы. В это время можно было использовать для определения новых личных и профессиональных целей.

Важную роль могут играть разговоры с близкими людьми, друзьями или наставниками. Другая точка зрения, по прогнозу, может помочь Скорпионам увидеть новые возможности.

Также не исключаются неожиданные изменения в профессиональной сфере или личной жизни.

Скрытые желания могут выйти наружу

Еще одной темой для Скорпионов астрологи называли открытие собственных желаний и интересов, которые раньше оставались на втором плане.

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Астрологическое соединение звезд связывают с усилением творчества и смелости. Скорпионам советуют обратить внимание на занятия, которые действительно их увлекают, и не бояться рассматривать новые направления.

Близнецы: неожиданные возможности

Для Близнецов выходные, по прогнозу, могут принести новые возможности. Их способность быстро приспосабливаться к обстоятельствам должна справиться с изменениями и использовать ситуацию в свою пользу.

В профессиональной сфере могут появиться новые предложения, партнерства или идеи, которые заставят представителей знака пересмотреть дальнейшие планы.

Отдельное внимание астрологи уделяют общению. Расширение круга знакомств может привести к встречам с людьми, которые впоследствии будут иметь важное значение.

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Пора выйти из зоны комфорта

Близнецам советуют не отказываться от нового опыта только из-за страха перед неизвестным. Путешествие, новое знакомство, необычный разговор или профессиональное предложение могут послужить поводом для дальнейших изменений.

В то же время авторы прогноза отмечают необходимость сохранять связь с собственными ценностями и долгосрочными целями.

Что говорили о планетарных влияниях

В прогнозе особое внимание уделяют астрологическим положениям Венеры и Меркурия. Авторы связывают их с переосмыслением личных желаний, отношений, профессиональных планов и дальнейшего развития.

В то же время, астрологические прогнозы являются интерпретациями, а не научно подтвержденными предсказаниями будущих событий.

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