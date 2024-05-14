"Это будет горячо": карпатский мастер Овен Стефан об угрозе захвата Россией новых городов

По его мнению, битва за Харьков будет последней в войне. Однако легкой она не будет

Карпатский мастер Овен Стефан, комментируя новое наступление РФ на Харьковщине, спрогнозировал, смогут ли оккупанты захватить крупные города.

Об этом он сказал в эфире youtube-канала "Мой мир".

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"Я думаю, что этого не произойдет. Это будет горячо. Я думаю, что это последняя битва. Какую мы выиграем. Не будет легко. Но чем быстрее нам будут давать оружие, тем быстрее мы не просто остановим, но и отбросим обратно. Я думаю, что будут предприняты уникальные шаги, которые помогут врагу бежать как можно скорее", – убежден Овен Стефан.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.