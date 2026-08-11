Это будет означать окончание войны в Украине: астролог назвал важный знак мира

Влад Росс

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Известный украинский астролог Влад Росс сделал предсказание о войне России против Украины. Он считает, что если диктатор Путин исчезнет из информационного пространства РФ, это будет означать, что страна-агрессор готова к миру.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».

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Влад Росс отметил, что сейчас россияне не хотят договариваться о мире. Однако он убежден, что такое время наступит. Он также назвал признак мира.

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«Пока на российском телевидении мы будем видеть Путина — это означает, что война будет продолжаться. А власть, которая сейчас находится у руля в России, не хочет заключать договор», — пояснил Влад Росс.

Астролог убежден, что в конечном итоге диктатор Путин утратит власть, и те, кто придет ему на смену, будут готовы к переговорам об окончании войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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