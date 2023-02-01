Это будет весна: известная провидица назвала решающий месяц в войне с Россией

Провидица и тарологиня Людмила Хомутовская рассказала, что переломный момент в войне произойдет в апреле. До этого времени будут продолжаться активные боевые действия и обстрелы.

Такой прогноз она озвучила на своем ютуб-канале.

Впрочем, Хомутовская подчеркнула, что затишье на фронте не будет означать окончание войны. В то же время она добавила, что осенью 2023 украинцы могут вернуться к мирной жизни. В этот период активные боевые действия пойдут на убыль, а массированные обстрелы прекратятся.

"К сожалению, я пока не вижу в этом конца войны. Карты показывают, что это может произойти в конце лета или начале осени. Но в апреле будет какой-то аккорд, который кардинально изменит ситуацию", — сказала Хомутовская.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что благоприятная для Украины в противостоянии российской агрессии астрологическая ситуация сложится незадолго до нового месяца в промежутке между 18 и 20 февраля.

Стоит отметить, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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