Пророчество мольфара Нечая на 2023 год: что он сказал о войне в Украине

Мольфар родом из Ивано-Франковской области умер еще в 2011 году, однако еще накануне он предсказал, что Россия заберет восточную часть Украины и начнет широкомасштабную войну.

Известный мольфар Нечай, живший на Ивано-Франковщине, предсказывал большую войну между Украиной и Россией. Он говорил, что с президентом РФ Владимиром Путиным будут сначала пытаться договориться, но потом все поймут его подлые намерения. Так что, по тогдашним прогнозам мольфара, мир ждет большая беда.

Об этом пророчестве напоминает "УНИАН".

Более 12 лет назад Нечай сказал, что между Украиной и Россией начнется убийственная война, а впоследствии "мир ждет большая беда".

Что именно мольфар имел в виду, пока точно установить невозможно. Но многие эксперты считают, что Нечай намекал на вероятный ядерный удар, в случае которого война в Украине коснется практически каждого в мире.

Также он предусмотрел, что будут разрушены крупные украинские города. Мольфар говорил, что "разрушения будут даже там, где о войне и подумать не могли".

В интервью в 2009 году дед Нечай сказал, что произойдут такие события, которые навсегда "поставят крест на дружеских отношениях россиян и украинцев".

Тогда Нечай предсказал и большие победы в Украине, в то же время о завершении великой войны против России не говорил.

Так что точной даты окончания войны в Украине Нечай не назвал, но отметил, что боевые столкновения не будут продолжаться долго.

Незадолго до своей смерти мольфар говорил о разделе и крови относительно Украины.

Соседка мольфара верит в его предсказания.

"Все, что он говорил, все сбывается. Он говорил, что со временем Украина расколется. Он говорил, что будет война", - вспоминает она.

Предсказал Нечай и дату своей смерти. За месяц до убийства он предупреждал посетителей, что принимает только до 15 июля. Именно 15 июля 2011 провидца убил мужчина, который приехал из Львова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что известная мольфарка предупредила украинцев об опасности весной, но и спрогнозировала неудачи для РФ.

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