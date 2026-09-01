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"Это происходит перед чем-то важным": известный астролог поразил предсказанием о мире между Украиной и РФ
Астролог Влад Росс сделал предсказание о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он раскрыл подробности того, что произойдет в сентябре 2026 года.
Известный астролог Влад Росс считает, что в сентябре могут начаться важные переговоры между Украинойи Россией.
Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».
«Сентябрь — это очень важный месяц для переговоров», — сказал он.
По мнению Влада Росса, из-за срыва мирного процесса в мае летом не стоило ожидать заключения мирных соглашений. Вместе с тем он добавил, что «тотальная война будет продолжаться».
«Идет война на уничтожение. Но такое происходит перед каким-то важным процессом, переговорами. Недаром директор ЦРУ был в Москве. Поэтому такая тотальная война началась накануне каких-то важных переговоров. И в декабре могут появиться очень хорошие для нас новости», — сказал он.
Астролог считает, что Украина и Россия могут заключить «воздушное и морское перемирие».
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100 %. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова поразила всех своим предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.