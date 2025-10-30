ТСН в социальных сетях

Астрология
346
1 мин

"Это произойдет до конца года": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала важное событие в Украине

Экстрасенс предсказала возвращение украинских территорий.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
"Это произойдет до конца года": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала важное событие в Украине

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о важном событии, которое произойдет до конца 2025 года.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что до конца года произойдет очень важное событие — Россия вернет Украине территории.

«Россия может согласиться на заморозку конфликта для того, чтобы накопить ресурсы и потянуть время. До конца этого года в Кремле будут готовы отдать нам наши территории, потому что у них будет дырявая оборона. Надо подождать. Оно все спадет», — сказала она.

Напомним, ранее ясновидец шокировал событием, которое произойдет до конца 2025 года

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

